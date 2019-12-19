Etkinliğe katılmak için TikTok’ta çektiğiniz videoyu Instagram hesabınızda #TikTokUludağda hashtagi, @tiktok.turkey_official etiketi ve birlikte Uludağ’a gitmek istediğiniz arkadaşınızın hesabını etiketleyerek paylaşmanız gerekmektedir. Etkinlik bitiminde en yüksek izlenme sayısına ve içerik üreticisi skoruna sahip kişilerden birisi olmaya hak kazanarak arkadaşınla birlikte Uludağ’a gitmeye hak kazanacak 3 kişiden birisi sen ol! 🎿⛷
İşte #TikTokUludağda kazananlar listesi!
Uygulama dışı paylaşımdaki izlenim ve kreatör skoruna göre sıralamaya göre kazanan kişiler:
İlk üç bizden WhiteFest etkinliğine kazanmak için iki bilet kazandı🎫:
@korayizitas
@hatice.aydin
@bulentmert
4’ten 13’e giren kullancılarımız TikTok özel hediye paketi kazandılar:
@maavii_blluee
@bykvrck61
@yafurkan
@fatmadilcen
@alpercnaydn
@eneskoroglu
@abi.kardeş
@__sewda
@özgürmakbule
@zuzuoins
Ödülü kazanan kullanıcılarımıza uygulamadan özel bildirim gelecek, 10 Şubattan önce bilgilerini doldurmayan kullanıcılar ödülleri kazanmaktan mahrum kalacaktır! Katılımınız için teşekkür ederiz.
Ayrıca etkinliğe katılamayacak olanlar için muhteşem bir sürpriz daha hazırladık! Etkinlik boyunca muhteşem canlı yayınlarla etkinlik atmosferini TikTok’ta yaşayabilirsiniz!😍
4 Şubat Kerimcan Durmaz ve 7 Şubat günü Berka'y'ın sahne alacağı After-Ski Party'ler TikTok’ta canlı yayınlanacak!