#tiktokkampüste
61.7M views
TikTok ile hayalini kurduğun konserleri izlemeye ne dersin? TikTok Kampüs'te etkinliğine katılarak her ay 2 muhteşem konsere çift kişilik bilet kazanma şansı yakalayabilirsin! Sadece üniversite öğrencilerini kapsayan bu etkinliğe katılmak ve etkinlik biletlerini kazanmak çok kolay!😍 - 1 arkadaşınla birlikte videonu çek ve arkadaşının hesabını etiketle - #tiktokkampüste ve okuduğun üniversitenin adını hashtag olarak ekle (kısaltmalar da olabilir) - Videonu instagram hesabında paylaş! - En çok beğeni alan ve en çok paylaşılan videoların sahipleri yarışmayı kazanır. - Ayrıntılar için Instagram'da @tiktokkampus hesabını takip et! Konu sınırlaması olmadan üstteki şartları yerine getiren videolar yarışmaya katılabilir. Etkinlik 19 Şubat günü sona erecek ve kazananlar Biletix'ten seçecekleri bir konsere çift kişilik bilet (Bilet ücreti 100 TL ve altı olmak kaydıyla) kazanacaktır! Not: Öğrenci olmayan içerik üreticileri bir öğrenci ile video çekerek etkinliğe katılabilir!
TikTok
English
© 2020 TikTok