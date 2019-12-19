#tiktok滑板大賽
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TikTok第一屆滑板創作者大賽開始！！ -活動辦法：2019/12/13-12/22 於 TikTok 上傳滑板影片 #TikTok滑板大賽 並轉發貼文至個人 Instagram #TikTok滑板大賽 ，即成功參賽（Instagram 帳號需於活動公佈結果前維持公開狀態） - 評分標準：TikTok 官方將在 #TikTok滑板大賽 活動中，從符合參賽規則的參加者評選出獲選者，評分標準：符合主題性 40%，創意性 40%，Instagram 轉發並 hashtag 10%，單支影片按讚數 10%。TIPS：可上傳多支影片，以表現最好的影片為準 - 評選時程： - 2019.12.13-2019.12.22 投稿期間 - 2019.12.23-2019.12.26 官方評選 - 2019.12.27 TikTok IG @tiktoktaiwan_official 結果公告 - 獎品內容： - 第一名：GoPro HERO7 BLACK 全方位攝影機、比賽證書1只、官方1對1指導TikTok經營技巧 - 第二名：Darkstar Bulldog Black整版組/滑板、比賽證書1只、官方1對1指導TikTok經營技巧 - 第三名：Bronson G2 Bronson Speed Co培林、比賽證書1只、官方1對1指導TikTok經營技巧 - 優選五名：TikTok周邊一組 - 注意事項： 1、參加者於參加本活動同時，需遵守 TikTok 官方社群守則，亦即同意接受本挑戰賽活動之活動辦法與注意事項之規範；如有違反，主辦單位得取消其參加或獲選資格。不合資格者，由本活動工作人員直接取消挑戰賽資格。 2、2020 年 12 月 27 日在 TikTok 官方 Instagram 帳號（https://www.instagram.com/tiktoktaiwan_official/）公佈獲獎名單。 3、如本活動因不可抗力因素無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。 4、如有未盡事宜，主辦單位保有在法律允許範圍內調整及解釋之權利。
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