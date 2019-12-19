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#thailandpride
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ร่วม embrace ความแตกต่างและเคารพซึ่งกันและกันกับชาเลนจ์ #ThailandPride ชาเลนจ์ที่สนับสนุนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่ม LGBTQ Community มาร่วมฉลองความรักที่หลากหลายและความภูมิใจในตัวเอง ในเพื่อน ในพี่น้อง ในทุกความหลากหลายในสังคมกับชาเลนจ์นี้โดยใช้สติกเกอร์ผมสายรุ้งและเพลง 'You need to calm down' เล่นแล้วอย่าลืมแชร์พร้อมติดแฮชแท็ก #ThailandPride ส่งต่อความรู้สึกดีๆ และพลังบวกให้แก่กัน!