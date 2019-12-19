#sevginipaylaş
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TikTok iş birliği yaptığı hasta çocuklar için kurulan Bir Dilek Tut (MakeAWish®) derneğine 40 bin Tl bağışta bulunacak! Lütfen #SevginiPaylaş çıkartmalarını kullanıp düet, etkileşim videoları çekin.Etrafınızdaki her şeyi sevgiye dönüştürün, çocuklarımıza en güzel dileklerinizi söyleyip onları kaydedin! Sevgi içerikli videolarınızı TikTok’ta paylaşın！Unutmayın, sevgi paylaştıkça çoğalır!🤩 ❤️ Etkinliğin Kuralları Ve Ödülü： 1⃣️ #Paylaş ve Kazan : Etkinlikte çekilen videolara Instagramda #SevginiPaylaş etiketini ve resmi Instagram sayfamız @tiktok.turkey_official hesabını etiketleyerek paylaşım yapın, etkinlik bittikten sonra izlenme sayısına göre en çok izlenmeyi alan ilk 10 tarafımızca ödüllendirilecektir! 2⃣️ TikTok yıl sonu partisine katılma şansı! 19 Aralık tarihine kadar videoların paylaşılma sayısına göre sıralamada ilk 5’e giren kişileri TikTok Yıl Sonu partisine katılma şansı vereceğiz! 3⃣️ TikTok bağış tutarı kuralı: TikTok nihai olarak 40 bin Tl’lik Bir Dilek Tut derneğine hasta çocuklar için bağışta bulunacaktır. Bu süreç zarfında sevgilerinizi dolu videolar atmanızı umut ediyoruz. 4⃣️ Kampanya Süresi: 14 Aralık ve 23 Aralık arasında olacaktır. Sonuçlar 26 Aralık’ta paylaşılacaktır. Bizi izlemeye devam edin!（Not: Yıl sonu partisine katılma hakkı kazanan kullanıcılara ödül sonucu 20 aralıktan önce bildirilecek.）
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