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#most動感狂舞大賽
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創造「最」型舞步，配上經典懷舊金曲，唔好埋沒自己嘅才能，一齊爭奪豐富獎品！ 【比賽規則】 1. Like「MOSTown新港城中心」Facebook專頁或者Follow Instagram帳戶 (mostownhk) 2. 參加者可於TikTok手機應用程式中自選懷舊經典歌曲及自創舞步參賽 3. 拍攝完畢後加上 #MOST動感狂舞大賽 Hashtag 4. 最後喺自己嘅TikTok帳戶 (須設定為公開帳戶) 上載「最」型嘅跳舞短片，即可成功參賽 5. 影片必須為原創內容且首發於TikTok平台，如遭舉報影片為非原創內容，則取消該影片的評獎機會 6.得獎名單將於2019年1月9日於「MOSTown新港城中心」Facebook專頁公布 【評審規則】 評審團會根據影片內容 (經典懷舊主題相關性50%，畫質明亮清晰10%，舞蹈技巧10%)；影片按讚量 (30%)進行綜合評審；選出前三名，獲得如下獎勵： 第一名：HK$3,000指定商戶現金券 第二名：HK$2,000指定商戶現金券 第三名：HK$1,000指定商戶現金券 比賽詳情：http://bit.ly/mostiktok 親臨MOSTown新港城中心參加現場組比賽，更有機會贏取價值過萬港元獎品，仲可以喺色廊展多個最「型」靚位打卡！