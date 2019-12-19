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#clothswap
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ชาเลนจ์สุดคิวท์ต้อนรับวันเสาร์มาแล้ว ใครมีแฟนต้องเล่นกับแฟน ใครมีเพื่อนต้องเล่นกับเพื่อน ชาเลนจ์สุดฮาให้คุณสลับเสื้อผ้ากับแฟนหรือเพื่อนหรือพี่น้องของคุณ ขอกระซิบนิดว่างานนี้คลิปไหนถ่ายดีได้ใจทีมงานรับของที่ระลึกเซ็ตใหม่จากTikTokไปเลย ยังไม่เคยแจกที่ไหนด้วย ถ่ายคลิปแล้วอย่าลืมแชร์คลิปของคุณไปที่FacebookหรือInstagram ด้วยนะจ๊ะ