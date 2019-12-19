#ALLFOR1TURKEY
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Duruşuyla çevresinde fark yaratan, dünyayı değiştirecek o yaratıcı güce sahip olduğunu düşünenlerden misin? Şimdi bunu tüm dünyaya gösterme zamanı. Yukarıdaki düğmeye tıklayıp challenge’a kaydol, dans videonla gücünü göster! #ALLFOR1TURKEY Dance Challenge koşulları: 1. Aşağıdaki “Challenge’a Katıl” linkine tıkla. 2. Kaydolduktan sonra karşına çıkacak YouTube linkinde yer alan 5 özel dans figürünü kendi tarzınla birleştirerek en iyi performansının videosunu çek. 3. Videonu Instagram ve/veya TikTok hesabında #ALLFOR1TURKEY hashtag’iyle paylaş. 4. Hesabının gizliliğini "Herkese Açık" olarak ayarlamayı unutma. Ödüllere hak kazanmak için NikePlus üyesi olarak etkinliğe kaydolmak zorunludur.
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