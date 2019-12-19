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#actingallstarth
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TikTok All-Star Southeast Asia การแข่งขันค้นหาสุดยอด Creator ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกของ TikTok เข้าร่วมรอบคัดเลือกของประเทศไทยเพื่อลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ารวมสูงสุดถึง 3 แสนบาท! วิธีการเข้าร่วม: 1. รอบคัดเลือกภายในประเทศมีทั้งหมด 3 หมวดหมู่ (ความสามารถ, การแสดง, ไลฟ์สไตล์) เลือก #ActingAllStarTH ถ้าคุณเก่งด้าน ตลก comedy ละครล้อเลียน หรือการเล่าเรื่อง! - 2. คุณสามารถใช้เพลงที่เราแนะนำในรายการเพลง TikTok All-Star Southeast Asia 2019 3. ใช้สติกเกอร์ All-Star ภายใต้แท็บ Hot เพื่อทำให้วิดีโอของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น อย่าพลาดโอกาสเกิดข้ามทวีปในการเข้าร่วมการแข่งขันรอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้! คุณสามารถโพสต์คลิปในรอบแข่งขันภายในประเทศจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน คลิปลิงค์ http://bit.ly/2WYSw3y สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม