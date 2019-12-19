#1mmoda2018
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Yeni Yılın Fenomeni Ol! 1 Milyon Yıldız'a Hoş Geldiniz! Modacı mısın? Makyaj, giyim, saç tasarımını çok mu seviyorsunuz ... O zaman küresel moda trendlerini yakalayın ve #1MModa2018! 💄👗🕶️, tag’ini kullanarak orijinal moda videolarını yaratın Videonun paylaşılması için İnstagramda paylaşıp @ tiktok.turkey_official tuvalet etiketlemeyi unutma! Yarışma Kuralları: http://t.cn/E46LQUr Yarışma Açıklaması：https://activity.musical.ly/magic/runtime/?id=1411&appType=muse
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