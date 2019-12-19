TikTok
Upload video
Login
For You
Discover
Following
Log in to follow creators, like videos, and view comments.
Login
Home
About
Newsroom
Careers
ByteDance
Help
Safety
Community Guidelines
Terms
Privacy
Copyright
© 2020 TikTok
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Tiếng Việt
Türkçe
Русский
हिन्दी
한국어
日本語
繁體中文
العربية
#주영쌤따라하기
4.9M views
스앵님~ 네 어머니 저를 전'쩍'으로 믿으셔야 합니다～어머니 해나를 집에 들이셔야 합니다～어머니. 난리 났네 난리났어~ 요즘 이거 모르면 문찐 인정!! 핵존잼 하늘의성!! 다들 진지모드 장착하고 웃겨 뒤집어질 만한 영상을 만들어 봅시다!