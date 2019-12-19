TikTok
Upload video
Login
For You
Following
Log in to follow creators, like videos, and view comments.
Login
Home
About
Newsroom
Careers
ByteDance
Help
Safety
Community Guidelines
Terms
Privacy
Copyright
© 2020 TikTok
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Tiếng Việt
Türkçe
Русский
हिन्दी
한국어
日本語
繁體中文
العربية
#其实我也是个名师
45.9K views
你上学的时候有没有些不切实际地幻想？ 比如：“要是有一门课专门让学生看动画片就好了！”“要是能有人来教教我谈恋爱就好了……”“怎么没有门睡觉课？” 这些遗憾是否伴随着你的学生时代？别沮丧，现在，你的机会来了！学校没开这门课？那就自己当老师！ 快来和抖音er分享，你当个名师的精彩画面吧！