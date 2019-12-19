#テキストネタ募集中
1.5B views
✍️テキスト機能で遊ぼう✏️ ーーーーーーーーーー 流行りのテキストチャレンジまとめはこちら→→→https://activity.tiktok.com/magic/page/ejs/5e9903d8ed23c00315356cac?appType=aweme ーー㊗️テキストネタ募集中第2弾🎉ーー 結果発表→→→https://activity.tiktok.com/magic/page/ejs/5e7dad15d46b1d025699a142?appType=aweme 企画詳細 → → → https://activity.tiktok.com/magic/page/ejs/5e57767cc2ebb30237e3be1d?appType=aweme 📍開催期間：03.01～03.11 📍賞品：入賞者10名×ギフト券5000円分をプレゼント tiktokテキスト機能×オリジナルネタ＝テキストネタを投稿しよう！ みんなが参加できるネタや真似してみたくなるネタやテキストネタで面白さ重視のネタ 文字と動画で面白さを表現できればなんでも可👌🏻日本で新たなブームの第一人者になるチャンス 🤭Q：「テキストネタ」ってなに？ 🗣A：テキスト機能とオリジナルネタの組み合わせ全米で大人気のテキストmeme（ミーム）チャレンジのことです ーーーーーーー 第1回テキストネタ募集中企画→https://activity.tiktok.com/magic/page/ejs/5dc6bbed170b2f0242efbdfb?appType=aweme 第1回入賞発表表→https://activity.tiktok.com/magic/page/ejs/5dec9f9c7f70fa02283f9d7e?appType=aweme たくさんの応募ありがとうございました。
TikTok
English
© 2020 TikTok