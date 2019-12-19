TikTok
Upload video
Login
For You
Discover
Following
Log in to follow creators, like videos, and view comments.
Login
Home
About
Newsroom
Careers
ByteDance
Help
Safety
Community Guidelines
Terms
Privacy
Copyright
© 2020 TikTok
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Tiếng Việt
Türkçe
Русский
हिन्दी
한국어
日本語
繁體中文
العربية
#รักพ่อที่สุดในโลก
16.2M views
วันพ่อปีนี้ มีอะไรอยากจะบอกพ่อ ไม่ได้กอดพ่อมานานแค่ไหนแล้ว นับวันเราก็โตขึ้นเรื่อยๆ พ่อก็แก่ลงๆ รักก็บอกให้ท่านรู้ อยากกอดก็กอด กราบเท้าท่าน แสดงถึงความรักกันเถอะ! ให้TikTokเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บโมเม้นท์ความทรงจำดีๆที่คุณแสดงความรักต่อพ่อ กับกิจกรรม #รักพ่อที่สุดในโลก บอกให้โลกรู้ว่าคุณรักพ่อมากแค่ไหน! อย่าลืมใช้สติ๊กเกอร์ Say love ด้วยนะ