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#سكاكر_السكر
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أغنية انتظرناها طويلاً!!!! مفاجأة لكل عشاق الفنان رامي عياش! إشترك الآن في هذا التحدي وأستمتع بأغنيته الجديدة سكاكر السكر! وإذا أردت أن تحظى بفرصة عرض المقطع الخاص بك على قناة مزيكا قم بعمل تاج لحساب القناة (@mazzikatv) الرسمي على تيك توك 😍😍😍