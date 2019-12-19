#передайдальше
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Запускаем телефонную эстафету!🙌🏻 Передай телефон другу и получи шанс выиграть один из трех телефонов Huawei Nova3 от любимых блогеров прямиком с Мальдив! Сними видео, как к тебе прилетает телефон, придумай ему применение и отправь его своему другу😉 Не забудь отметить, кому передаешь эстафету, хештеги #huaweinova3 и #передайдальше. Самые оригинальные из вас получат в подарок телефон Huawei Nova3 с уникальными фотографиями и видео из путешествия любимых блогеров! Результаты подведем уже 18 октября.
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