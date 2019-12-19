#делайбизнес
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Хочешь попробовать себя в роли предпринимателя? Присоединяйся к конкурсу «Мой первый бизнес» и выполняй задание челленджа! Все просто: сделай видео с презентацией своей бизнес идеи и выложи с #делайбизнес. Помни, чтобы тебя заметили, будь ярким и оригинальным! 🤩 Кстати, для авторов пяти видео с наибольшим числом лайков ТикТок приготовил Apple Watch! Подробности конкурса «Мой первый бизнес» можно узнать здесь 😉 https://myfirstbusiness.ru Правила номинации от ТикТок: https://m.tiktok.com/magic/page/ejs/5dc24535fa5e84526ae85d36?appType=muse
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